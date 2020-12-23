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كشف وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، تفاصيل طي قيد بعض خطباء الجمعة في عدد من المناطق بالمملكة.
وأوضح، خلال حواره مع “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أن طي قيد بعض الخطباء لا يعني انتماءهم لجماعة الإخوان أو التشبع بأفكارها، لكن القرار يأتي لعدم تنفيذهم توجيهات الوزارة أو التباطؤ في تنفيذ -وبالتحديد- نشر بيان هيئة كبار العلماء حول خطر فئة الإخوان المسلمين الإرهابية.
وذكر أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا ببيوت الله والخطباء الذين تتوفر فيهم الشروط، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك بالفعل العديد من الطلبات لشغل هذه المواقع من خريجي الكليات الشرعية وحاملي الماجستير في العلوم الشرعية.
وبسؤاله عمّا إذا كانت المملكة قد تلجأ لتوحيد خطبة الجمعة، أكد أن الخطبة تتخذ مسارين، وهما ترك الحرية في اختيار الموضوع الخاص بالخطبة للخطباء، فيما يشمل المسار الثاني إعطاء نماذج وموضوعات لهم من أجل مساعدتهم في إنشاء خطبة أو اتباع النموذج المرسل إليهم.
وأكد أن الأصل هو ترك حرية الموضوع للخطيب، إلا في حالات التوجيهات والتعليمات التي تصدرها الوزارة في حالات محددة.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشؤون الإسلامية: الخطباء الموقوفون ليسوا من الإخوان.. ولهذا السبب تم طي قيدهم (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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