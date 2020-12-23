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أشعلت فتاة موجة من الغضب العارم بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول تتوسل شاب يعمل في محل للعطور من أجل أن ينزع الكمامة كي تشاهد وجهه.
وقالت الفتاة في الفيديو المتداول:” الله يخليك وخر الكمامة “، فوجه الشاب سؤالا لها، قائلا:” لماذا؟”، فأجابت عليه:” لكي أرى وجهك “.
وقال الشاب للفتاة:” معي عهد ما أفك الكمامة “، حيث انتشر المقطع على نطاق واسع بعدما أثار جدلا واسعا لانتقادهم الفتاة بسبب ما قالته.
Source slaati
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. توسل فتاة لشاب من أجل رؤية وجهه يُثير الغضب وتردد: الله يخليك وخر الكمامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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