«الجوازات»: بعد سداد الرسوم المقررة

أتاحت المديرية العامة للجوازات خدمتي تجديد هوية مقيم وتجديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عامل هندي خارج السعودية الآن يسأل: ١– هل يجدد مدة الخروج حقته؟ ولمدة كم؟ ٢– هل يستطيع تجديد إقامته؟ ولمدة كم؟». ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «بإمكانك تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًّا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل». اقرأ أيضًا: «الجوازات»: تمديدات تأشيرة الزيارة لا تزيد عن 180 يومًا.. واستثناء بلدين «الجوازات»: إلغاء تأشيرة الخروج النهائي يبدأ بـ«صلاحية هوية مقيم»

كانت هذه تفاصيل خبر تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة إلكترونيًّا للموجودين بالخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.