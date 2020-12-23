«أبشر» تتيح خدمات نقل العمالة عبر حساب المستفيد إلكترونيًّا

«أسهل من خلال المنصة»

أتاحت منصة أبشر أعمال، خدمات نقل العمالة؛ وذلك عبر حساب المستفيد إلكترونيًّا، من خلال المنصة. ونشر الحساب الرسمي لمنصة أبشر أعمال عبر موقع «تويتر» مقطع فيديو يوضح طريقة الوصول إلى تلك الخدمة التي جاءت كالآتي: خدمات أعمالي ثم اختيار نقل الخدمات. وقال الحساب: «نقل خدمات العمالة أسهل عبر منصة أبشر أعمال». اقرأ أيضًا: بالفيديو.. الأحوال المدنية توضح طريقة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات «الجوازات السعودية» تجدِّد التذكير بشروط وتكاليف إصدار الإقامة

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