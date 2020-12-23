الموارد البشرية بالرياض تحرّر 2800 مخالفة وإنذار للمنشآت التجارية بالرياض

خلال الثلاثة الأسابيع الماضية

تمكنت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الثلاثة الأسابيع الماضية من تنفيذ 16365 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها, حرّر خلالها أكثر من 2800 إنذار ومخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية. ويهدف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من خلال هذه الزيارات التي شملت جميع الأنشطة المستهدفة, إلى التأكّد من مدى التزام أصحاب المحلات والمنشآت بقرارات التوطين وضبط وتحسين سوق العمل فيما يخص بيئته وتهيئة مزيد من الفرص الوظيفية أمام الشباب.

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