الأرصاد: عوائق ترابية ورياح نشطة على المدينة المنورة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إلى عوائق ترابية على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية.

وبينت الهيئة أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية وبدر المنورة، تستمر حتى الساعة الـ10 صباحًا.

وقالت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد، إن الحالة المناخية على منطقة المدينة المنورة، تتضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مثارة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضحت أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العيص ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة السابعة مساء.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، فرصة تكوُّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.

وتنشط الرياح الجنوبية على أجزاء من وسط وشمال المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب ممطرة على مناطق حائل، والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.