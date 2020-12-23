الحالة المناخية تكون مصحوبة بسحب رعدية
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إلى عوائق ترابية على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية.
وبينت الهيئة أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية وبدر المنورة، تستمر حتى الساعة الـ10 صباحًا.
وقالت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد، إن الحالة المناخية على منطقة المدينة المنورة، تتضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مثارة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.
وأوضحت أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العيص ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة السابعة مساء.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، فرصة تكوُّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.
وتنشط الرياح الجنوبية على أجزاء من وسط وشمال المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب ممطرة على مناطق حائل، والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: عوائق ترابية ورياح نشطة على المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.