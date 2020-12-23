تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة الأربعاء

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتشكل سحب رعدية وأتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق مكة المكرمة «القنفذة، الليث، أضم، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات، ميسان»، وعسير «البرك، أبها، أحد رفيدة، المجاردة، الحرجة، النماص، تنومة، خميس مشيط، سراة عبيده، ظهران الجنوب، محايل»، وجازان «الدرب، بيش، جازان، فرسان، أبوعريش، الحرث،الطوال، العيدابي، صامطة، فيفا، هروب»، والباحة «الحجرة، العقيق، الباحة، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة»، فتشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

وتشهد مواقع «الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق» بمنطقة حائل، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدنّ في مدى الرؤية، وهناك أتربة مثارة بجانب الحالة المناخية السابقة تشهدها المنطقة الشرقية «الخفجي، حفر الباطن، قرية العليا».

أما مواقع «العيص، المدينة المنورة، وادي الفرع»، فتشهد رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية.

وهناك رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية على مناطق الرياض «الدوادمي، الزلفي، المزاحمية، عفيف، المجمعة»، ومكة المكرمة «الخرمة، تربة، رنية، الموية»، والقصيم «الأسياح، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، بريدة، رياض الخبراء، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء»، والحدود الشمالية «العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر»، والجوف «القريات، دومة الجندل، طبرجل، سكاكا».