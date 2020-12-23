«البيئة والمياه والزراعة» تبين طريقة التسجيل في منصة أراضي

بيّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، آلية وطريقة التسجيل في منصة أراضي والتي يمكن من خلالها التقديم على طلب تأجير أرض بور.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن منصة أراضي تسمح للأفراد والشركات والجهات الحكومية المسجلين في المنصة من تقديم طلبات تأجير أرض بور بغرض الاستثمار أو تأجير أرض بور بمخطط معتمد أو تأجير أرض بور بغرض توسعة مشروع أو تخصيص أرض كمرفق حكومي.

طريقة التسجيل في منصة أراضي

وحددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، آلية وطريقة التسجيل في منصة أراضي، وذلك عبر إتباع الخطوات التالية:

- يجب على المستخدم الدخول على "منصة أراضي" من خلال موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

- يقوم المستخدم بالضغط على تسجيل جديد.

- يتم اختيار نوع مقدم الطلب "أفراد، شركات، جهات حكومية".

- سيعمل النظام على التحقق من الهوية في حالة تسجيل مستخدم من نوع أفراد.

- يقوم النظام بالتحقق من السجل التجاري للشركة في حالة تسجيل مستخدم من نوع شركات.

- على المستخدم القيام بتعبئة بيانات التسجيل كاملة وضغط تسجيل.

- يقوم النظام بعرض شاشة تسجيل الدخول.

- يقوم المستخدم بإدخال اسم المستخدم الخاص به وكلمة المرور ثم الضغط على دخول ليتم عرض الشاشة الرئيسية.

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