شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وسحب رعدية على المدينة المنورة حتى السابعة مساء والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمن رياح نشطة وسحب رعدية مثارة تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية . وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العيص – وادي الفرع ، تستمر حتى الساعة السابعة مساء

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