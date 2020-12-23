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أمطار متوقعة خلال الـ24 ساعة المقبلة على 7 مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، هطول أمطار متفاوتة خفيفة إلى متوسطة خلال الـ24 ساعة القادمة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.
وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر: متوقع بإذن الله، خلال 24 ساعة القادمة من اليوم الأربعاء 8/5/1442هـ لصباح غد الخميس هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان وبين حائل والقصيم وشمال المنطقة الشرقية.
وتابع: متوقع هبوب رياح متوسطة السرعة على أجزاء من الغربية والوسطى والشمالية والشرقية.
توقعات طقس اليوم:
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.
كما تنشط الرياح الجنوبية على أجزاء من وسط وشمال المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على مناطق (حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية).
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