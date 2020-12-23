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واتساب يودع ملايين الهواتف بعد أيام
متابعات الخليج 365 - متابعة
سيتوقف تطبيق واتساب للتواصل الفوري، خلال الأيام القليلة المقبلة، عن العمل في ملايين الهواتف، حسب ما كشفت صحيفة “الصن “البريطانية.
وقال المصدر: “يجب على الأشخاص الذين لديهم هواتف ذكية قديمة أن يعلموا أن التطبيق سيتوقف عن العمل معهم بحلول العام المقبل 2021”.
وتابع: “هذا يعني أنه لم يتبق أمامهم سوى أسبوعين لتحديث أجهزتهم في حال رغبوا في الاستفادة من خدمات واتساب”، بحسب سكاي نيوز.
وابتداء من 2021، سيودع التطبيق الشهير أي جهاز من أجهزة آيفون، “التي لا تعمل بنظام تشغيل iOS 9 على الأقل”.
ويحتاج مستخدمو “Apple” إلى الذهاب إلى “Settings” ثم “General” ثم “About” لمعرفة نظام التشغيل في هواتفهم.
وبالنسبة لمستعملي نظام أندرويد، فسيجدون المعلومة في “Settings” ثم “About Phone”.
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