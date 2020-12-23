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لا حالات اشتباه بكورونا بين الزائرين والمعتمرين والمصلين
المنصوري أكد استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
قال وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، إنه لم يتم تسجيل أي حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد حتى الآن بين الزائرين والمعتمرين والمصلين.
وشدد المنصوري، خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية، على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأنه يجرى متابعة كل المستجدات الخاصة بالفيروس والتعليمات، ومدى تطبيق الإجراءات بشكل دوري مع وزارة الصحة.
وتابع أنه يجرى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية بشكل مستمر وفي مقدمتها تعقيم ساحات وأروقة المسجد الحرام وصحن المطاف، مع استمرار التباعد في الصلاة والطواف، وكذلك تركيب كاميرات حرارية على مداخل المسجد الحرام للتأكد من سلامة قاصديه.
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