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السوق المالية تحذر من الاقتراض: قد يكون بداية لأزمات مالية
أكدت أنه أيضًا وسيلة لرفع السيولة وتسهيل تحقيق الأهداف
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت هيئة السوق المالية أن الاقتراض هو أحد الحلول المالية لرفع السيولة وتسهيل تحقيق الأهداف وقد يكون أيضًا بداية لأزمات مالية.
وأوضحت السوق المالية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن الاقتراض هو أحد الحلول المالية التي تزود الشخص بالسيولة المطلوبة لتحقيق أهدافه وتلبية بعض متطلبات الحياة الأساسية التي تحتاج إلى سيولة عالية، كما أنه وسيلة تساعد على حل الأزمات المالية التي تواجه الإنسان.
وتابعت محذرةً أن الاقتراض قد يكون أيضًا بداية لأزمة مالية كبيرة تؤثر على وضع الإنسان المالي.
جاء ذلك ضمن مشاركة هيئة السوق المالية في برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي.
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