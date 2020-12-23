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الصمعاني للصناعات المعدنية توصي بتوزيع الأرباح على المساهمين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية عن توصية مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020م.
وبحسب بيان للشركة على موقع السوق المالية (تداول)، يبلغ إجمالي المبلغ الموزع 1,250,000 ريال وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 2,500,000 سهم، أما حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال سعودي، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية %5.
وقالت الشركة إن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتي سوف يتم الإعلان عنها لاحقًا، فيما سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقًا بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية.
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