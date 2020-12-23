السعودية اليوم / مدير تعليم المدينة المنورة يتابع سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول عن بُعد



المدينة المنورة 8 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 23 ديسمبر 2020م واس

تابع مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1442هـ التي تُطبق عن بُعد في ظل جائحة

واطلع العبدالكريم خلال زيارته عدداً من مدارس المنطقة على ما تم إنجازه من خطة المنطقة للاختبارات في المدارس واكتمال دخول الطلاب إلى القاعات الافتراضية للاختبارات وكل ما يتعلق بآليات إجراء الاختبارات ونظام رصد الدرجات والتصحيح والمراجعة وتقديم الدعم الفني والتقني للطلاب والطالبات في حال تعرض أحدهم لمشاكل تقنية، كما تابع عمليات معالجة الفاقد التعليمي.

يشار إلى أن أكثر من 450 ألف طالب وطالبة بمدراس تعليم منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول من خلال القاعات الافتراضية لأداء الاختبارات عن بُعد ، وسط منظومة مكتملة من خدمات الدعم الفني والتقني والمتابعة المستمرة من قبل المدارس والإدارات التعليمية المعنية.

// انتهى //

08:24ت م

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المدينة المنورة 8 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 23 ديسمبر 2020م واستابع مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1442هـ التي تُطبق عن بُعد في ظل جائحة كورونا واطلع العبدالكريم خلال زيارته عدداً من مدارس المنطقة على ما تم إنجازه من خطة المنطقة للاختبارات في المدارس واكتمال دخول الطلاب إلى القاعات الافتراضية للاختبارات وكل ما يتعلق بآليات إجراء الاختبارات ونظام رصد الدرجات والتصحيح والمراجعة وتقديم الدعم الفني والتقني للطلاب والطالبات في حال تعرض أحدهم لمشاكل تقنية، كما تابع عمليات معالجة الفاقد التعليمي.يشار إلى أن أكثر من 450 ألف طالب وطالبة بمدراس تعليم منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول من خلال القاعات الافتراضية لأداء الاختبارات عن بُعد ، وسط منظومة مكتملة من خدمات الدعم الفني والتقني والمتابعة المستمرة من قبل المدارس والإدارات التعليمية المعنية.// انتهى //08:24ت م0014

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