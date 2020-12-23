سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الاجتماع الطارئ للمجلس الرئاسي ومجلس وزراء الحكومة برئاسة فائز السراج ، وتم خلاله مناقشة الإصلاحات الاقتصادية والتطورات السياسية، موضحة أن المجلس قرر زيادة مرتبات كافة العاملين في المصالح الحكومية للدولة 20% و تعديل سعر الصرف للدينار.

وأشارت إلى لقاء وفد مكونات الجنوب في العاصمة المصرية القاهرة، رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا وأعضاء اللجنة، وتم بحث تطورات الموقف في ليبيا وسبل حلحلة الأزمة، وتعزيز ملكية ليبيا لجهود التسوية، فضلا عن الاستماع إلى شواغلهم انطلاقا من وحدة الهدف ووحدة المصير المشترك.

وتناولت إعلان مبعوث الأمم المتحدة الجديد لليبيا البلغاري نيكولاي ملادينوف،الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اعتذاره عن تولي منصب المبعوث الخاص إلى ليبيا.

وبينت قول الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز ستستمر في منصبها وذلك بعدما اعتذر المرشح لمنصب المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى ليبيا البلغاري نيكولاي ميلادينوف عن المهمة.

وتطرقت إلى موافقة مجلس النواب التركي على الاقتراح الذي تقدم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتمديد وجود القوات التركية في ليبيا 18 شهرا أخرى ، موضحة أن هذا يعد مخالفة للقرار الذي توصلت له محادثات جنيف بشأن وقف إطلاق النار على الأراضي الليبية، ووقف عمليات التدريب في البلاد .

وأخبرت صحف ليبيا عن تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح ‏السيسي أن مصر كانت وما تزال حريصة على وحدة الأراضي الليبية والتمسك بحل سلمي عاجل للأزمة داخل ليبيا، وذلك خلال لقائه بوفد من قادة الجنوب الليبي، مشددا على رفضه الكامل التدخل الأجنبي في شئون ليبيا.

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