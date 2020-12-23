السعودية اليوم / "الأرصاد" : عوائق ترابية على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 8 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 23 ديسمبر 2020م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من عوائق ترابية على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية .

وبينت الهيئة أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية وبدر، تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 10 صباحا .

// انتهى //

07:43ت م

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