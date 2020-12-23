السعودية اليوم / المكسيك تسجل 12511 إصابة جديدة بفيروس كورونا و897 وفاة



مكسيكو سيتي 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء إنها سجلت 12511 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

// انتهى //

07:41ت م

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مكسيكو سيتي 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء إنها سجلت 12511 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و897 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و338426 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 119495.وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.// انتهى //07:41ت م0011

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