السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 1092 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة



سيئول 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 1092 إصابة جديدة بفيروس

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأربعاء عن السلطات الصحية أن إجمالي عدد المصابين في البلاد ارتفع بذلك إلى 52 ألفا و 550 ، كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 739 حالة.

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07:37ت م

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سيئول 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية 1092 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 17 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.ونقلت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأربعاء عن السلطات الصحية أن إجمالي عدد المصابين في البلاد ارتفع بذلك إلى 52 ألفا و 550 ، كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 739 حالة.// انتهى //07:37ت م0009

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