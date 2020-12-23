2020-12-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أجاب أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند على سؤال بشأن هل تعاقب الفصول بسبب قرب وبعد الأرض عن الشمس؟

وقال المسند في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إن الإجابة هي لا، حيث تكون الشمس أقرب إلى الأرض في فصل الشتاء من فصل الصيف، وتعاقب الفصول يحدث بسبب ميلان محور الأرض 23.4 درجة، ودورانها حول الشمس، ولو كان محورها مستقيمًا؛ لما كان هناك أربعة فصول على الأرض.

طقس بارد:

وكان المسند قد توقع هبوطاً ملموساً وملحوظاً في درجة الحرارة في الشمال وشمال الوسط وهذا يتزامن مع قولهم: “لا برد إلا بعد الانصراف”. أي انصرف الشمس من تعامدها على مدار الجدي، وهذا يصادف يوم أمس الثلاثاء.

كما توقع أن تكون ذروة الموجة الباردة يومي السبت والأحد، وقد تصل الصغرى إلى الصفر المئوي أقصى شمالي السعودية.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.

كما تنشط الرياح الجنوبية على أجزاء من وسط وشمال المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على مناطق (حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية).

