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2020-12-23 فيديو.. طريقة نقل خدمات العمالة عبر أبشر أعمال متابعات الخليج 365 - الرياض أكدت منصة أبشر أعمال أنها تتيح خدمات نقل العمالة وذلك عبر حساب المستفيد إلكترونيًا عبر المنصة. ونشر الحساب الرسمي لمنصة أبشر أعمال على موقع تويتر، صباح اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يبين طريقة الوصول إلى تلك الخدمة التي جاءت كما يلي: أولًا يتم اختيار خدمات أعمالي ثم اختيار نقل الخدمات. وعلقت أبشر أعمال على الفيديو بالقول: “نقل خدمات العمالة أسهل عبر منصة أبشر أعمال”.



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