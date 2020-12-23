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2020-12-23 مقتل 3 من الشرطة الفرنسية وإصابة رابع في إطلاق نار متابعات الخليج 365 - متابعة ذكرت وكالة فرانس برس للأنباء على تويتر اليوم الأربعاء، نقلًا عن ممثلي الادعاء أن ثلاثة رجال شرطة قتلوا بالرصاص وأصيب رابع بوسط فرنسا. “متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل تباعًا.



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