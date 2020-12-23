إغلاق 3 مطاعم مخالفة في أحد رفيدة 

2020-12-23

متابعات الخليج 365 - واس

أغلقت بلدية محافظة أحد رفيدة يوم أمس, 3 مطاعم، وصادرت 490 كيلو جراماً من الأغذية الفاسدة و250 لتراً من الزيوت المكررة غير الصالحة للطبخ، ضمن الجهود المتواصلة في حملة الرقابة البلدية.

وأوضح رئيس البلدية محمد الوادعي أن الجهود المبذولة عبر الحملة الرقابة البلدية تأتي بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية، لتعزيز السلامة الغذائية ما يسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأشار إلى أن البلدية نفذت 100جولة للتأكد من الاشتراطات الصحية والمهنية، نتج عنها مخالفات صحية مرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عددٍ من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، علاوة على مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

