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فيديو.. فاوتشي يتلقى لقاح Moderna على الهواء
أكد أنه يشعر بثقة تامة في فعاليته
متابعات الخليج 365 - متابعة
تلقى الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير الخبراء الأمريكيين في مجال مكافحة الأمراض المعدية، جرعة أولى أمس الثلاثاء من لقاح Moderna المضاد لكورونا المستجد، كما تم تلقيح وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أليكس عازار.
قبل لحظات من تلقيه اللقاح في المركز الطبي للمعاهد الوطنية للصحة في “بيثيسدا” بولاية ماريلاند، قال الدكتور فاوتشي: إنه يشعر بثقة تامة “في سلامة هذا اللقاح وفعاليته، وأشجع كل من لديه فرصة ليتلقى اللقاح، حتى نتمكن من الحصول على غطاء من الوقاية في هذا البلد ينهي هذه الجائحة” وفق تعبيره عن اللقاح الذي يتطلب كغيره من اللقاحات الأخرى جرعتين لتحقيق أقصى قدر من الفعالية.
وسبق أن تلقى كبار المسؤولين الحكوميين الآخرين، بمن فيهم الرئيس المنتخب جو بايدن، ونائب الرئيس مايك بنس، جرعات من لقاح “فايزر”، وهو أول لقاح يتم طرحه في الولايات المتحدة.
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