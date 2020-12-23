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تجمعات العمالة بمقاهي خميس مشيط تتجاهل الإجراءات الاحترازية
تحذير من مخاطر التساهل بشأن عدوى كورونا
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - خميس مشيط
اشتكى عدد من أهالي حي الخالدية في خميس مشيط من تجاهل بعض العمالة الوافدة، وأكثرها من الجالية الإفريقية، للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ وذلك بتجمعهم داخل وأمام محال مقاهي الشاي بشارع الأندلس بحي الخالدية.
وتتوافد هذه الجالية بشكل يومي في وقت ما بعد العصر حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا دون أن يتقيد أكثرهم بالإجراءات الاحترازية بالتباعد ولبس الكمامات أثناء تجمعاتهم.
ومن ضمن السلوكيات الخاطئة يقوم بعض العمال ببصق الشمة والتنباك في أماكن جلوسهم أمام المحال مشكلين بيئة ملوثة ومتجاهلين الأنظمة والتعليمات التي صدرت من الجهات الحكومية بالتقيد والأخذ بالإجراءات الاحترازية في لبس الكمامات وعدم التجمعات بأعداد كبيرة واستخدام المعقمات من أجل سلامة المواطنين والمقيمين من أي عدوى وانتقال لفيروس كورونا.
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