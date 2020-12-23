طلاب وطالبات جازان: ضعف الشبكة حرمنا من دخول منصة الاختبارات

2020-12-23

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

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أبدى عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات في معظم محافظات منطقة جازان تذمرهم واستياءهم من ضعف الشبكة العنكبوتية، وذلك تزامنًا مع بدء الاختبارات النهائية والتي كانت عن بعد؛ مما أدى إلى صعوبة الدخول إلى منصة الاختبارات والانقطاعات المتكررة.

حرمان الطلاب من الامتحانات:

وقال يحيى القيسي في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: “ما زلنا نعاني من ضعف الشبكة العنكبوتية وخاصة مع بدء الاختبارات النهائية المقررة عن بعد، وخاصة عند الساعة التاسعة صباحًا والثالثة مساءً، علمًا بأننا نحاول بشتى الطرق والوسائل الدخول إلى المنصة، وذلك من أجل إكمال الاختبارات النهائية وأغلب الأوقات يتم حرمان أولادنا من الاختبارات أو الدخول قبل نهاية الوقت بدقائق معدودة.

استخدام المقويات:

أما إسماعيل حمدي فقال: إننا استخدمنا مقويات لشبكة الإنترنت وذلك قرب دخول الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات ومع هذا تعاني الشبكة من ضعف شديد وبعض الأوقات يؤدي ضعف الشبكة إلى الانقطاع لدقائق أو ساعات، ولا نعلم متى سيتم حل مشكلة هذا الضعف، علمًا بأننا استخدمنا مقويات للشبكة، وأيضًا كل يوم نحاول تغيير الشريحة إلى مشغل آخر وفي الأخير دون جدوى.

المناطق الجبلية:

وبالنسبة إلى محمد الفيفي فقال: إن أكثر المواقع التي تحتوي على ضعف الشبكة العنكبوتية هي المناطق الجبلية الواقعة شرق منطقة جازان وبعض الأوقات نضطر للنزول إلى مواقع أخرى تتوفر فيها شبكة الإنترنت، وكل يوم ونحن على هذا الحال، وبسبب دخول جميع الطلاب في وقت واحد فقد أدى ذلك إلى ضعف الشبكة بشكل مستمر.

وناشد أهالي المحافظات والقرى في منطقة جازان عبر “متابعات الخليج 365” الجهات والشركات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن، مطالبين بضرورة توفير أبراج اتصالات وتقوية الشبكة بقدر الإمكان؛ وذلك من أجل تلبية احتياجات الطلاب والطالبات وإكمال هذه الفترة، والتي تعتبر من أهم الأسابيع في السنة، مثنين على جهود المسؤولين في المنطقة لخدمة المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

