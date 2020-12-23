معرفة الرصيد موبايلي وأكواد الخدمات

شركة موبايلي بالمملكة العربية السعودية من أشهر شركات المحمول والاتصالات، وتقدم الشركة لعملائها العديد من الخدمات، والتي يمكن الوصول إليها بكل سهولة، عن طريق عدد من الأكواد التي وفرتها الشركة، ومن بين الخدمات المقدمة، خدمة معرفة الرصيد موبايلي، والتي توفرها الشركة للعملاء من خلال كود بسيط يمكن الاتصال عليه، والإطلاع على الرصيد الموجود، ومعرفة ما إذا كنت تحتاج إلى شحن أم لا.

معرفة الرصيد موبايلي

يمكن لعملاء موبايلي بالمملكة العربية السعودية، معرفة الرصيد الموجود ببطاقة الهاتف، من خلال الاتصال على الكود *1411 #

وتتيح الشركة للعملاء كذلك إمكانية معرفة الرصيد المتبقي من بيانات الانترنت، ويمكن هذا من خلال الاتصال على الكود: *1411 *2 #.

يمكن للعميل في حالة مواجهة مشكلة في الاتصال على الأكواد السابقة، تجربة الاتصال على الكود *1422 #، أو الاتصال على: *1411 *1 #.

ويمكن لأصحاب الشرائح المفوترة، الاستعلام على الرصيد المتبقي من خلال إرسال رسالة على 1441 بها رقم 1، أو من خلال الاتصال على الكود: *1411 #، ويمكن أيضًا استخدام تطبيق الشركة للهواتف الآندرويد والآيفون.

تتيح الشركة كذلك للعملاء المشتركين في باقة 150، إمكانية الاستعلام عن الرصيد من خلال إرسال رسالة على الرقم 1441 بها رقم 4.

ويمكن للعملاء من أصحاب باقات 300 جيجا، معرفة المتبقي من الباقة من خلال الاتصال على الكود *1411 #.

رقم خدمة عملاء موبايلي

تتيح شركة موبايلي للعملاء من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، إمكانية التواصل مع خدمة العملاء، وتقديم الاستفسارات والشكاوي، الخاصة بالخدمات المقدمة من الشركة من خلال الاتصال على الأرقام التالية:

الاتصال على رقم 900 من شريحة موبايلي. يمكن الاتصال من أي مشغل آخر على الرقم: 0560101100. يمكن الاتصال من خارج المملكة على الرقم 96656101100.

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