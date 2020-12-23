أخبار السعودية اليوم.. «النيابة العامة» تحدد عقوبة تشغيل المهندسين غير المعتمدين.. و«الصحة» تؤكد عدم رصد أي تحور لفيروس كورونا في المملكة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية،اليوم الثلاثاء، حيث عقدت وزارة الصحة مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم للوقوف على أخر التطورات والمستجدات بشأن تحور فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، وأكدت ن اللقاح فاعل بشأن التعامل مع الفيروس المتحور، ولا يوجد دليل عملي على أنه أكثر ضراوة، وإلى التفاصيل:

إلزام المنشآت بالإفصاح عن سكن العمالة خلال إصدار وتجديد رخص العمل

أوضحت لجنة تنظيم سكن العمالة الوافدة أنها تعمل على مسارين متوازيين للتسهيل على القطاع الخاص في إجراءات التحقق من جودة وبيئة السكن الجماعي والالتزام بالمعايير المحددة، وجرى اعتماد المسار الأول الذي يلزم أصحاب المنشآت بالإفصاح عن مواقع سكن العمالة التابعة لهم من خلال منصة السكن الجماعي.

«النيابة العامة» تحظر تشغيل المهندسين غير المعتمدين: العقوبة مليون ريال

أصدرت النيابة العامة بيانًا، تحظر فيه تشغيل المهندسين غير المعتمدين مهنيًا، مشيرة إلى أنه لا يجوز مزاولة تخصص أو درجة مهنية غير معتمدين، أو ممارسة أي سلوك مضلل في هذا الشأن، وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع «تويتر»: «يُحظر تشغيل المهندسين غير المعتمدين مهنيًا ولا يجوز مزاولة تخصص أو درجة مهنية غير معتمدين، أو ممارسة أي سلوك مضلل في هذا الشأن، أو تقديم بيانات غير صحيحة بقصد الاعتماد أو الترخيص المهني، أو انتحال لقب مصنف دون اعتماده مهنيًا».

«وزارة الصحة»: لم نرصد أي تحور لفيروس كورونا في المملكة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن المملكة تبثت أن صحة الإنسان أولوية أولى لها عبر الإجراءات الاحترازية، وأضاف خلال المؤتمر الصحفي العلمي بشأن تحور فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، أن الإجراءات المتخذة تهدف لتقليل فرص دخول الحالات المصابة للمملكة، مع إتاحة مساحة للدراسات والقدرة على تقييم المخاطر بشأن التحور الذي حدث وصولا للقرارات المناسبة، وحتى الآن لم نرصد أي تحور للفيروس بالمملكة.

وزارة الصحة: لا يوجد تغيير في خطط إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن بعض الطفرات تؤدي إلى إضعاف الفيروس، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تغيير في خطط إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مضيفًا أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها احترازية لمواجهة كورونا المتحور.

الصحة: تغيُّر قدرة الفيروسات بطفرات جديدة غير واردة

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية عبدالله عسيري، أن احتمال وجود طفرات تغيُّر قدرة الفيروس غير واردة، وأضاف أن احتمال وجود طفرات تغيُّر قدرة الفيروس احتمالات ضعيفة جدا وغير واردة، مشيرًا إلى أن تحور فيروس كورونا لا يعني وجود فيروس جديد، كما أنه لا يختلف عن سابقه من ناحية الضراوة، ولا من ناحية الاستجابة للقاحات مع بعض الدلائل الأولية (غير المؤكدة) بأنه أكثر قدرة على الانتشار.

بعد تعيينها مستشارًا لمحافظ صندوق الاستثمارات.. أبرز المعلومات عن رانيا نشار

أصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، قرارًا بتعيين رانيا نشار مستشارًا لمحافظ الصندوق، نظرًا لخبراتها الطويلة والمتعددة في القطاع المالي والاقتصادي، يأتي ذلك ضمن تعزيز صندوق الاستثمارات العامة فريق الإدارة التنفيذي لديه بعددٍ من التعيينات الجديدة لكفاءات تعزّز مسيرته التوسعية وأهدافه المستقبلية.

«الموارد البشرية» تشرح خطوات الاعتراض على مخالفات التفتيش

بينّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية وخطوات الاعتراض على مخالفات التفتيش، وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هذه الخدمة تتيح للمنشأة خدمة تمكن المنشآت من الأعتراض على مخالفات التفتيش المتخذة بحق المنشأة.

«التأمينات الاجتماعية» توضح المستندات المطلوبة لصرف المعاش لأفراد عائلة المتوفى

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الأوراق والمستندات المطلوبة لصرف المعاش لأفراد عائلة المتوفى، كما أوضحت مؤسسة التأمينات، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أفراد العائلة الذين يستحقون الصرف نظام وشروط استحقاقهم وفقًا لما ورد بالمادة (2/8) من النظام.

شرطة الرياض تضبط المتورطين بإطلاق النار في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وجَّه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على ثلاثة أشخاص، اعترض أحدهم إبل مشارك خليجي أمام إحدى البوابات الخارجية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وأطلق النار في الهواء من مركبته ولاذ بالفرار، وحددت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض هويتهم والقبض على المتهم الرئيسي المواطن عبدالله بن بداح راجح ال بريك، والمشتبه بهم، المواطن هلال بن عايض بن دغيثر الشيباني، والمواطن عبدالله بن عايض بن دغيثر الشيباني .

«مؤتمر الصحة»: لقاح كورونا فعال في التعامل مع تحوُّر الفيروس

قال المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عبدالله بن رشود القويزاني، إن البرنامج الوطني للتسلسل الجيني، منذ بداية وفادة فيروس كورونا نجحت المملكة في دراسة ذلك التسلسل، وأوضح أن دراسة التسلسل الجيني يهدف لبناء قاعدة بيانات بشأنه، وإن اللقاح فاعل بشأن التعامل مع الفيروس المتحور، ولا يوجد دليل عملي على أنه أكثر ضراوة.

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