حال وصول الطرد خطأ أو ضياعه..

أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، طريقة وخطوات تقديم شكوى في مقدمي الخدمات البريدية. وشاركت خدمة العملاء لهيئة الاتصالات «معك»، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، «إنفوجراف» يوضح آلية تقديم الشكوى. خطوات تقديم الشكوى وتفاعلا مع شكوى قدمها أحد المستخدمين بسبب وصوله طرد بالخطأ، حددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، طريقة تقديم شكوى في مقدم الخدمة البريدية. وأشارت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أنه يجب لتقديم الشكوى إتباع الخطوات التالية: - ادخل على موقع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الإلكتروني من خلال الرابط التالي (من هنا). - قم بتسجيل الدخول في بوابة المستفيد - تقديم الشكوى برقم التتبع للشحنة - قم بتعبئة نموذج الشكوى - اضغط على إرسال الشكوى وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إنه ستصل المستخدم رسالة تتضمن رقم الشكوى المقدمة للاستعلام عنها ومتابعتها عم طريق الموقع الإلكتروني للهيئة. وأشارت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى أنه في حالة عدم حل الشكوى خلال مدة أقصاها 10 أيام يمكن لصاحب الشكوى تصعيدها للهيئة. اقرأ أيضًا: الشروط الكاملة لاستيراد أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات «هيئة الاتصالات» تُلزم مقدمي الخدمات البريدية بتوفير وسائل دفع إلكترونية

كانت هذه تفاصيل خبر «الاتصالات» توضح خطوات تقديم شكوى في مقدمي الخدمات البريدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.