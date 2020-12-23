شكرا لقرائتكم خبر عن 17874 مخالفة لـ«الاحترازات» والان نبدء بالتفاصيل

بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد ، 17874 مخالفة، وذلك للفترة من 28/‏‏4/1442هـ إلى 4/‏‏5/‏‏1442هـ. وأوضحت الإحصائية، التي نشرها حساب وزارة الداخلية [email protected]، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 5251 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 3129، ثم القصيم بـ 2465، فالجوف بـ 1729، والمدينة المنورة بـ 1487، والمنطقة الشرقية بـ 1361، والحدود الشمالية بـ 561، وتبوك 525، وحائل 518 وعسير 365، وجازان 201، ثم نجران بـ 178 فالباحة 104. وشددت الوزارة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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