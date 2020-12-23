السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 183,927 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 1,725 وفاة



واشنطن 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 183,927 إصابة جديدة بفيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 17,974,303 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 318,569 حالة وفاة.

// انتهى //

06:06ت م

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واشنطن 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 183,927 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 1,725 حالة وفاة .ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 17,974,303 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 318,569 حالة وفاة.// انتهى //06:06ت م0008

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