شكرا لقرائتكم خبر عن 100 % مشاركة للخبر بمسابقة «مدرستي» والان نبدء بالتفاصيل

شاركت مدارس قطاع الخبر «بنين» بنسبة 100٪ في مسابقة «مدرستي»، وبلغ عدد المشاركات أكثر من 460 مشاركة بين مدارس البنين والبنات بالقطاع وهي أعلى نسبة مقارنة بالمسابقات الماضية.

وقال مدير التعليم بالخبر د. بدر القحطاني: إن مسابقة منصة مدرستي التي أطلقتها وزارة التعليم تكشف عن خطط تكاملية تسعى لتحقيق التحول الوطني المعمول به في مجال التعليم من خلال التناغم الذي يحقق رؤية المملكة 2030، مضيفا أن الوزارة بذلت جهودا نوعية لمواجهة جائحة كورونا من خلال النهوض بجميع القطاعات لدعم الميدان التعليمي، محققة توجيهات قيادتنا الرشيدة التي جعلت صحة الطلاب والطالبات في المقام الأول من خلال الانتقال إلى التعليم عن بعد، وإعداد خطة متكاملة للخروج بالأهداف التعليمية لجميع العاملين في الميدان التربوي وأولياء الأمور.

وأوضح د. القحطاني أن أهمية المسابقة تكمن في تعزيز المحتوى الرقمي التربوي لدى الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وتبادل الخبرات بين الجميع لتحقيق أهداف تلك المنصة وسد الفجوات في الفاقد التعليمي.

ولفت المشرف التربوي بمكتب الخبر ياسر القيسي، إلى تميز المشاركات بالتنوع الإيجابي والحراك العلمي، إذ لم تقتصر المشاركة على الطلاب فقط بل شارك المعلم وقائد المدرسة والمشرف التربوي، بالإضافة إلى أولياء الأمور وأبنائهم وتم نشر عدد من المشاركات في وسائل الإعلام المختلفة.