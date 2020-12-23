شكرا لقرائتكم خبر عن لحين جدولة مغادرتهم.. رعاية كاملة لـ300 معتمر من الخارج والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف «درار» إن وزارة الحج والعمرة أوقفت استقبال المعتمرين حتى إشعار آخر، لافتا إلى التنسيق مع شركات ومؤسسات العمرة المسؤولة عن المعتمرين المفترض قدومهم هذا الأسبوع ليتم قدومهم بعد انتهاء تعليق الرحلات، مبينا أن كل الجهات الحكومية والأهلية تسعى بالتعاون مع الوزارة لتقديم كل الخدمات سواء للموجودين داخل المملكة من المعتمرين والراغبين في القدوم من الخارج للتسهيل عليهم والمحافظة على صحتهم.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أصدرت تعميما لجميع الناقلات العاملة بمطارات المملكة بشأن بدء تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، -إلا في الحالات الاستثنائية- مؤقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعا آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليا، فيسمح لها بالمغادرة، كما استثنى القرار رحلات الشحن من الدول، التي لم يظهر فيها الفيروس المتحور، وفق ما يتم تحديده لاحقا. ولفتت الهيئة إلى أنه ستتم مراجعة وتحديث الإجراءات في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة.
يذكر أن مصدرا مسؤولا في وزارة الداخلية، صرح الأحد الماضي بأنه بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، ورغبة في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم. فقد قررت حكومة المملكة اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية منها تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر. لافتا إلى أنه ستتم مراجعة الإجراءات في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة، وما يرد من وزارة الصحة.
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