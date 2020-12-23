شكرا لقرائتكم خبر عن «الابتعاث» رافد مهم لتعزيز الحوار والتواصل الحضاري والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الملحق الثقافي السعودي لدى المملكة المتحدة د. أمل فطاني، أن الابتعاث أحد الأمور المؤثرة في حوار الحضارات، لدوره في إكساب المبتعثين القدرة على الحوار الجيد والتفاعل المثمر مع الآخرين، ويساهم في إيجاد ثقافة الحوار الجيد والتفاعل المثمر والمفيد والسليم مع الآخر، لافتة إلى أهمية الابتعاث في تعزيز الحوار الحضاري والثقافي، الذي من خلاله يطلع المبتعثون على الثقافات العامة ويأخذون منها ما يناسب مجتمعهم وقيمهم وأخلاقياتهم.

وأشارت، خلال «إثنينية الحوار» التي نظمها أمس الأول - عن بعد -، مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بعنوان: «الابتعاث.. الحوار الحضاري»، إلى أهمية أن يكون كل مواطن سفيرا لوطنه لبناء وتعزيز صورة ذهنية حقيقية وإيجابية عنه في الخارج، وتصحيح الكثير من الصور المغلوطة عن المملكة في الخارج، وتقديم منجزاتها الحضارية والنهضة التي تمر بها، وإبراز دورها الرائد في التعايش وبناء السلام العالمي تماشيا مع رؤية السعودية 2030، لافتة إلى أهمية الحديث عن تلك المنجزات والفخر بها خلال فترة الابتعاث.

وشددت «فطاني» على أهمية الحوار الحضاري والثقافي ووسائل نجاحه، وذلك من خلال التمسك بالهوية الوطنية وفهم الآخر والتفاعل معه بشكل إيجابي، من خلال المفاهيم الإنسانية المشتركة، مشيرة إلى أهمية استثمار فرصة الابتعاث، في إعطاء الصورة المشرفة عن الشاب السعودي، ليسهموا في خدمة وطنهم من خلال مشاركتهم في خطط التنمية التي تنتهجها المملكة وإظهار ما تشهده من تقدم في مختلف المجالات.

من جهته، بين أستاذ اللغويات التطبيقية ومؤسس مركز التدريب والأبحاث الثقافية OITER د. فارس اللحيان، أن الابتعاث إضافة إلى مساهمته في تحقيق التحصيل الأكاديمي، فهو يساعد على الانفتاح الثقافي، كما يساهم في التنمية والتغيير الاجتماعي والاقتصادي، موضحا أن الابتعاث يمثل حوارا بين الثقافات والحضارات الأخرى، مبينا أن المبتعث هو سفير وصوت لدولته في مجال الحوار والتواصل مع الآخر المختلف معه دينيا وثقافيا، ولذلك فهو يعد فرصة جيدة للمبتعثين السعوديين للتعريف بموقع المملكة وثقلها الاقتصادي والسياسي والديني.