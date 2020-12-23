شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي والان نبدء بالتفاصيل
وتشمل قائمة الفائزين في أفرع الجائزة كلا من: الشاعر عبداللطيف بن يوسف المبارك من المملكة العربية السعودية في فرع التجربة الشعرية وقيمتها نصف مليون ريال، والشاعر سيد محمد عبدالرزاق من مصر، في فرع الشعر المسرحي عن مسرحيته «البيدق الأخير» وقيمتها 200 ألف ريال، بينما حصدت الشاعرة هيفاء بنت عبدالرحمن الجبري، من المملكة العربية السعودية، جائزة القصيدة المغناة عن أغنية «دمشق» وقيمتها 200 ألف ريال، فيما حصد جائزة أفضل مبادرة في خدمة الشعر العربي بقيمة 100 ألف ريال برنامج أمير الشعراء من دولة الإمارات العربية المتحدة.
يذكر أن أمانة الجائزة استقبلت خلال الدورة الثانية أكثر من 90 متقدما من مختلف الدول، منهم 57 في حقل الشعر العربي، و23 في الشعر المسرحي، و10 في فرع القصيدة المغناة.
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