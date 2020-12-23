شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وإنذار 9 ورش.. وإزالة 57 مخيما عشوائيا والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت إدارة المراقبة والنظافة العامة، التابعة لبلدية غرب الدمام، ورشتين، وأنذرت 7 أخرى، مع التوضيح لأصحاب الورش الطرق النظامية والرسمية للاستثمار في المناطق الصناعية، وذلك استمرارًا للحملات الميدانية المشتركة مع «وزارة التجارة، مكتب العمل، الأمن العام، الدفاع المدني، جوازات المنطقة».

وأزالت البلدية 57 مخيمًا عشوائيًا، بعد إشعار أصحابها بضرورة الإزالة، وذلك ضمن جهود الحفاظ على المظهر العام، بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام، ومطار الملك فهد، وواصلت إدارة المراقبة والنظافة العامة، حملات إزالة الصنادق والمخيمات بنطاق البلدية.

ورصدت الإدارة، مركبة، تعمل على تجميع الأخشاب دون ترخيص، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالف.

وتواصل بلدية غرب الدمام جولاتها الرقابية ضمن مبادرة «رقابة وثقافة»؛ لمتابعة التزام المنشآت بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافة إلى قياس درجات الحرارة للعاملين، والمترددين على تلك المنشآت.