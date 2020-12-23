شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع سفيري موريشيوس وهولندا والان مع التفاصيل
كما استقبل الجبير سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت البيردا، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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