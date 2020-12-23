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الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع سفيري موريشيوس وهولندا

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جدة - خالد شويل - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في مقر الوزارة بالرياض أمس (الثلاثاء)، سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن. واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الجبير سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت البيردا، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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