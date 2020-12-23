شكرا لقرائتكم خبر عن «إنشاء مصانع لإنتاج مواد البناء».. أمام وزراء الإسكان والتعمير العرب والان مع التفاصيل
ورأس وزير الإسكان ماجد الحقيل وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة الـ37 للمجلس، الذي يعقد افتراضيا من تونس خلال الفترة من 21-23 ديسمبر الجاري. إذ تناول الاجتماع مستجدات تصميم قاعدة البيانات والمعلومات لتفعيل أهداف المجلس، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة، إلى جانب متابعة تنفيذ خطة التنمية العالمية المستدامة 2030، والخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية.
وقدمت وزارة الإسكان عرضاً مرئياً بعنوان «نحو تخطيط عمراني يعزز الترابط المجتمعي»، تناولت من خلاله دور التخطيط في الترابط المجتمعي وتقوية العلاقات بين الأفراد، وأثر التوسع العمراني على ترابط المجتمع، لما له من أهداف تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بإيجاد نماذج تخطيطية عمرانية حيوية تقوي اندماج الأفراد وتعزز انتماءهم.
وتناول العرض خطورة فقدان الترابط المجتمعي بين أفراد المجتمع، إذ يؤدي ذلك إلى غياب المسؤولية وزيادة الاستهلاكية وضعف الإنتاجية بين الأفراد، وانخفاض مستوى الأمان والراحة في الأحياء، كما تطرق العرض إلى آليات تعزيز الترابط المجتمعي من خلال زيادة المسطحات الخضراء وملاعب الأطفال والمواقع المخصصة للأنشطة التجارية والخدمية، والاهتمام بممرات المشاة وأماكن ممارسة الأنشطة الثقافية والمجتمعية.
كانت هذه تفاصيل خبر «إنشاء مصانع لإنتاج مواد البناء».. أمام وزراء الإسكان والتعمير العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.