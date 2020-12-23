شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة»: 7300 مستفيد من الحقائب الشتوية في قرى باكستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في إطار المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة للفئات الأكثر احتياجاً في العديد من دول العالم الإسلامي، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الثلاثاء)، مئات الحقائب الشتوية في قرى سخرا، وقريلاكو، وقوبين بمنطقة سوات التابعة لإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، وفي مدينة دروش بمنطقة شترال التابعة لإقليم خيبر بختون خوا، استفاد منها 7305 أفراد ضمن المستفيدين من مشروع توزيع الكسوة الشتوية لعام 2020.



كانت هذه تفاصيل خبر «سلمان للإغاثة»: 7300 مستفيد من الحقائب الشتوية في قرى باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.