شكرا لقرائتكم خبر عن الفهيد: المرأة تشغل مناصب قيادية وستكون مساعدة في المناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد لـ«الخليج 365»، أن المرأة السعودية تقود إدارات عمومية وقطاعات أعمال في المؤسسة، وسيكون لها دور كبير مستقبلا، وسيتم تكليف مساعدات لمديري عموم المناطق، مشيراً إلى أن مشاركتها أكبر وأوسع في 2021. وأوضح، خلال زيارته لمنطقة نجران، أن لدى المؤسسة أكثر من 50 تخصصا منها المتقدمة كصيانة الطائرات، ومنطقة نجران مقبلة على نقلة كبيرة على مستوى التوسع بمجال التدريب التقني والمهني للبنات أو ما يتعلق بالبرامج التدريبية مع احتياجات المنطقة.



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