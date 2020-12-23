شكرا لقرائتكم خبر عن في عصر التقنية.. الـ«ديسكورد» يزيح البراشيم عن الاختبارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - انتشرت بين طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية وسائل تقنية جديدة، يتم الاعتماد عليها في حل أسئلة الاختبارات النهائية، عبر استخدام تطبيقين إلكترونيين الـ«ديسكورد» والـ«واتس»، وذلك نظرا لسهولة إنشاء قروبات جماعية لطلاب الفصل الواحد، يتم من خلالها حل الأسئلة واختيار الإجابة الأكثر تكررا من الطلاب.

وأعادت وسائل التقنية الحديثة للأذهان وسائل الغش القديمة، التي كان يستخدمها الطلاب سابقا، وهي الكتابة على قصاصات ورقية صغيرة (البراشيم)، أو الطاولات، فيما كانت وزارة التعليم حازمة في حرمان الطالب الذي يقدم على وسائل مثل هذا الغش بالحرمان من الاختبارات وأخذ التعهد عليه بعدم العودة لمثل هذا السلوك، إلا أن الاختبارات عن بعد لا يمكن لمشرف الاختبار من المعلمين التحكم في مثل هذه الحالات خصوصا أن جميع الطلاب يقومون بعملية «كتم» للصوت أثناء تأدية الاختبار، وكذلك لا يظهرون صوريا للمشرف عبر منصة مدرستي.

وفي هذا السياق، كشف القائد التربوي عدنان علي لـ«الخليج 365»، ٦ سلبيات أبرزتها الاختبارات النهائية للفصل الأول لهذا العام، تتمحور في صعوبة قياس المهارات العليا للطلاب والطالبات، وصعوبة تصحيح الأسئلة المقالية، إضافة إلى احتمال حدوث الأعطال في الأجهزة أو شبكة الإنترنت، وكذلك عدم الحفاظ على أمن أسئلة الاختبار، وسهولة الغش من الآخرين أو من الكتاب المدرسي، إضافة إلى الوقت غير الكافي لزمن الاختبار.