شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم»: 35 ألف متقدم لاختبارات الرخص المهنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب تسجيل 35 ألف متقدم لاختبارات الرخصة المهنية، مشيرة إلى استمرار التسجيل حتى الآن.

وأكدت الهيئة رفع مستوى الجاهزية التقنية لضمان سلاسة بناء بيانات الرخصة بشكل آلي لكل متقدم، ليتم بعد ذلك بناء حالة الترخيص بشكل آلي تعتمد على المؤهل وسنوات الخبرة والتخصص واحتساب التواريخ لـ4 أنواع من الرخص (رخصة معلم للدبلوم، ومعلم ممارس لجميع المؤهلات، ومعلم متقدم، ومعلم خبير)، ويخضع نوع الرخصة لحالة المؤهل وعدد سنوات الخبرة لاحتساب المستوى المناسب وفق ضوابط منح الرخصة المعتمد من مجلس إدارة الهيئة، إذ ساعد النظام على تطبيق معادلات المنح وتجهيزها لإصدار الرخصة للمتقدم الذي تنطبق عليه شروط الترخيص.

وأطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب أولى خدماتها للترخيص لشاغلي الوظائف التعليمية من خلال نظام يطبق أحدث تقنيات الربط المباشر مع أنظمة المركز الوطني للمعلومات بهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي وخدمة النفاذ الموحد؛ للتحقق من البيانات الوطنية والربط مع قاعدة البيانات والمعلومات بوزارة التعليم وقناة التكامل الحكومية.