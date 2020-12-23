شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يدشن حملة «الخوارج شرار الخلق» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، الحملة التوعوية التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت شعار «الخوارج شرار الخلق».

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرح عن الحملة، قدمه مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة فؤاد العمري، وما تتضمنه من فعاليات وجولات ميدانية وبرامج توعوية؛ تهدف لتوعية وتحذير أفراد المجتمع بخطر الخوارج وغيرهم من الجماعات المنحرفة والضالة، وإبراز جهود المملكة في مكافحة الإرهاب والأفكار الضالة، والعمل على تحقيق الأمن الفكري من خلال عمل مؤسسي وخطط عملية تؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن.

من جهة أخرى، استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، مدير جوازات المنطقة المعين حديثاً اللواء عبدالله المشيخي.

وهنأ الأمير خالد الفيصل، اللواء المشيخي بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق في المهام الموكلة إليه، واستعرض الخطط المستقبلية لجوازات المنطقة.

ويكرم الأمير خالد الفيصل اليوم (الأربعاء) الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية، والبالغ قيمتها مليون ريال موزّعة على أربعة فروع.

وسيكرم الفائزين في أفرع الجائزة، وهم الشاعر عبداللطيف بن يوسف المبارك من المملكة العربية السعودية الفائز بجائزة فرع التجربة الشعرية وقيمتها نصف مليون ريال، والشاعر سيد محمد عبدالرزاق من جمهورية مصر العربية الحائز على جائزة فرع الشعر المسرحي عن مسرحيته «البيدق الأخير» وقيمتها 200 ألف ريال، والفائز في فرع القصيدة المغناة عن أغنية «دمشق» وقيمتها 200 ألف ريال وهي الشاعرة هيفاء بنت عبدالرحمن الجبري، من المملكة العربية السعودية، كذلك الفائز عن أفضل مبادرة في خدمة الشعر العربي بقيمة 100 ألف ريال وهو برنامج أمير الشعراء من دولة الإمارات العربية المتحدة. يذكر أن أمانة الجائزة استقبلت خلال الدورة الثانية أكثر من 90 متقدماً من مختلف الدول، منهم 57 في حقل الشعر العربي، و23 في الشعر المسرحي، و10 في فرع القصيدة المغناة.

من جهة أخرى، دشن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، حلقة نقاش عن بُعد نظمتها الجامعة بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، بعنوان «جهود الأمير خالد الفيصل في خدمة اللغة العربية ونشر ثقافتها»، وذلك بمناسبة اختياره الشخصية العلمية لمؤتمر الإيسيسكو الدولي للغة العربية، تحت شعار «استشراف في عالم متحول»، بمشاركة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ونائب رئيس مجلس الشورى سابقاً الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، ومدير أكاديمية الشعر العربي الدكتور منصور بن محمد الحارثي؛ وأدار حلقة النقاش الدكتور سالم بن محمد المالك. وأوضح الدكتور اليوبي، بأن حلقة النقاش تسلط الضوء على جهود الأمير خالد الفيصل في خدمة اللغة العربية، مؤكداً بأن جهوده كبيرة وعظيمة في خدمة اللغة ومواقفه يثمنها الجميع.

واستعرض المتحدثون والمشاركون في حلقة النقاش جهود ودعم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة للغة العربية من خلال عدة مواقع ومناسبات متعددة، وعرج المشاركون على النواحي الشخصية لأمير منطقة مكة المكرمة في إبراز ونشر اللغـة العربية، منها حرصه في مجلسه الخاص على استخدام اللغة العربية والمحافظة على المرتكزات والأسس، وتشجيعه تعلم وتطبيق اللغة العربية في جميع نواحي الحياة.