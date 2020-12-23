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أمير تبوك يلتقي رؤساء المحاكم والمواطنين

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جدة - خالد شويل - استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وتناول اللقاء العديد من المواضيع التي تهم المنطقة في مختلف المجالات.

كما التقى في القصر الحكومي بتبوك أمس، أبناء الشيخ سليمان بن سلطان بن مظهر البلوي – رحمه الله -.

وأعرب الشيخ سلطان بن سليمان بن مظهر وأشقاؤه عن شكرهم وامتنانهم لأمير منطقة تبوك على مواساته وتعزيته في فقيدهم، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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