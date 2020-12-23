شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يلتقي رؤساء المحاكم والمواطنين والان مع التفاصيل
وتناول اللقاء العديد من المواضيع التي تهم المنطقة في مختلف المجالات.
كما التقى في القصر الحكومي بتبوك أمس، أبناء الشيخ سليمان بن سلطان بن مظهر البلوي – رحمه الله -.
وأعرب الشيخ سلطان بن سليمان بن مظهر وأشقاؤه عن شكرهم وامتنانهم لأمير منطقة تبوك على مواساته وتعزيته في فقيدهم، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم.
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