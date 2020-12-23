«طقس الأربعاء».. سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق في المملكة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الأربعاء، استمرار تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط لرياح سطحية بمرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وأجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.

كما توقَّع المركز نشاط الرياح الجنوبية على أجزاء من وسط وشمال المملكة. فيما تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على مناطق: حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

ووفق تقرير «مركز الأرصاد»، يشهد الخليج العربي، غدًا الأربعاء، رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-40 كم/ساعة تتحول ليلًا إلى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا الأربعاء، على معظم مناطق المملكة بالدرجة المئوية:

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