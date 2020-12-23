السعودية اليوم / الصين تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بكين 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيسي الصيني سجل 15 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت اللجنة في بيان أن 14 من الحالات الجديدة لقادمين من الخارج وإن حالة واحدة كانت في إقليم لياونينغ، مبينة أنه بذلك يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين إلى 86882 بينما يظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

// انتهى //

04:19ت م

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بكين 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيسي الصيني سجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.وأضافت اللجنة في بيان أن 14 من الحالات الجديدة لقادمين من الخارج وإن حالة واحدة كانت في إقليم لياونينغ، مبينة أنه بذلك يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين إلى 86882 بينما يظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //04:19ت م0251

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