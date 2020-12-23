السعودية اليوم / وكيل التخطيط والتطوير بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف يقف ميدانياً على تنفيذ حملة "الخوارج شرار الخلق"



الرياض 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

قام وكيل التخطيط والتطوير بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبدالله بن محمد الشراحيلي بجولة ميدانية على نطاق عمل المركز الإشرافي شرق 1 ، والمركز الإشرافي شرق 2 التابعين لهيئة مدينة الرياض للوقوف ميدانياً على تنفيذ حملة الخوارج شرار الخلق.

وكان في استقباله مساعد مدير عام فرع منطقة الرياض محمد التميمي, كما التقى بمنسوبي الهيئة من ميدانيين وإداريين, واطلع على سير العمل الميداني والتوعوي.

يذكر أن الحملة أطلقها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند, وتهدف إلى تعزيز وعي المجتمع بخطر فرق الخوارج, والتعريف بجهود ومنجزات المملكة في ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف والغلو .

وكثف فرع منطقة الرياض جهوده التوعوية والوقائية بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية و الدوريات الميدانية والتوعوية لمواكبة هذه الحملة المباركة، عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

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