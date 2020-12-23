دبي تتسلم أول شحنة من لقاح فايزر

2020-12-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، مساء يوم أمس الثلاثاء، أن الإمارة تسلمت أول شحنة من لقاح “فايزر- بيونتك” المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه تم نقل الشحنة من بروكسل إلى دبي جوًّا برحلة للإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات.

وتم تخزين الشحنة في منشآت “الإمارات سكاي فارما” المخصصة لتخزين اللقاح.

وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أعلنت عن انطلاق حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد “كوفيد – 19” بلقاح “فايزر” في دبي اعتبارًا من اليوم الأربعاء.



