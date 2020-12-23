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2020-12-23 الجمارك تؤجل مزاد بيع البضائع المنوعة بجمرك ميناء الملك عبدالله برابغ متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الجمارك السعودية عن تأجيل مزاد بيع البضائع المنوعة بجمرك ميناء الملك عبدالله برابغ، والمقرر إقامته يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020، حتى إشعار آخر. جاء ذلك بحسب ما ذكرت الجمارك السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، فيما لم توضح المزيد من التفاصيل. في سياق آخر، قالت الجمارك: إنها تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الجمركية، بالتعاون مع منصة فسح لفسح الحاويات خلال 24 ساعة؛ تعزيزًا لنمو قطاع الأعمال، ودعمًا لتيسير الحركة التجارية.



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