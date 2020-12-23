السعودية اليوم / البرازيل تسجل 55 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أنها سجلت 55 ألف حالة إصابة جديدة بفيرس

وبحسب الوزارة، تم تسجيل 55202 إصابة جديدة بفيروس كورونا و968 وفاة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى سبعة ملايين و318 ألفا و821 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 188 ألفا.

// انتهى //

03:42ت م

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برازيليا 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أنها سجلت 55 ألف حالة إصابة جديدة بفيرس كورونا وأكثر من 900 وفاة.وبحسب الوزارة، تم تسجيل 55202 إصابة جديدة بفيروس كورونا و968 وفاة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى سبعة ملايين و318 ألفا و821 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 188 ألفا.// انتهى //03:42ت م0247

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